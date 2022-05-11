Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu - Haberler

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Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu

AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu

Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun birikintisi oluştu.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun birikintisi oluştu.

Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda tabanda oluşan yosunların su yüzeyine de yayıldığı görüldü.

Bazı yerlerde suyun yüzeyini tamamen kapatan yosunlar nedeniyle gölün renginin değişmesi dikkati çekti.

Gölün büyük bir kısmında oluşan yosunların yoğunluğu havadan da görüntülendi.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Marmara Denizi, Büyükçekmece, su, Güncel, Haberler

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