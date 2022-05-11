Büyükçekmece Gölü'nde yosun birikintileri oluştu
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun birikintisi oluştu.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyinde yosun birikintisi oluştu.
Büyükçekmece Gölü ile Marmara Denizi'nin birleştiği alanda tabanda oluşan yosunların su yüzeyine de yayıldığı görüldü.
Bazı yerlerde suyun yüzeyini tamamen kapatan yosunlar nedeniyle gölün renginin değişmesi dikkati çekti.
Gölün büyük bir kısmında oluşan yosunların yoğunluğu havadan da görüntülendi.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel