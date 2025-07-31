Büyükçekmece Gölü'nde Balık Tutmaya Giden Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Büyükçekmece Gölü'nde balık tutmaya giden Okan Kurnaz'dan haber alınamayınca arama çalışmaları başlatıldı. Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Büyükçekmece Gölü'ne dün akşam saatlerinde balık tutmaya giden Okan Kurnaz'dan (36) yakınları haber alamadı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hassas burunlu köpek, termal dron ve dalgıçlarla çevrede arama çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel