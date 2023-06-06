Büyükçekmece Gölü çevresinde Dünya Çevre Günü etkinliği

Büyükçekmece Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Hedef Sıfır Atık'sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine çevre dernekleri ve yüzlerce minik öğrenciye katıldı. Gönüllüler ve öğrenciler tonlarca atık topladı. Etkinliğe destek veren TEMA Vakfı ve İSTAÇ A.Ş. tarafından minik çevrecilere eğitim verildi. Büyükçekmece'de faaliyet gösteren çevre dernekleri, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen Dünya Çevre Günü Etkinliği kapsamında en fazla atık toplayanlara ödülleri takdim edildi.

? Büyükçekmece Gölü çevresinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında gönüllüler ve öğrenciler tonlarca atık topladı.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 'Hedef Sıfır Atık'sloganıyla gerçekleştirdiği farkındalık etkinliğine çevre dernekleri ve yüzlerce minik öğrenciye katıldı.

Etkinliğe destek veren TEMA Vakfı ve İSTAÇ A.Ş. ( İstanbul Çevre Yönetimi Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi) tarafından minik çevrecilere eğitim verildi. Büyükçekmece'de faaliyet gösteren çevre dernekleri, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen Dünya Çevre Günü Etkinliği kapsamında bu yıl da en fazla atık toplayan mahalle muhtarlıkları, site, işletme ve okullara ödülleri takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ödül töreninde konuştu. Akgün, en çok atık yağ, ambalaj ve atık pil toplayan çevre gönüllerine teşekkür plaketi takdim etti. İSTAÇ'ın İstanbul denizlerinde yaptığı temizlikler esnasında denizden çıkardı ilginç atıkların yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Gün boyu süren çevre günü etkinliğine katılan öğrenciler zaman zaman da gönüllerince eğlendi. Büyükçekmece Belediyesi Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü üyeleri de söyledikleri şarkılar ile etkinliğe renk kattı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğine katılan çevre gönüllülerinden Alya Aydınoğlu: "Ormanı temizlemek için geldim. Geri dönüşüm kutularına çöpleri atarak geri dönüşüm fabrikalarına gidiyorlar. Orada geri dönüştürüp yeniden dönüştürüp marketlere gidiyorlar. Şişeler, plastik atıklar, camlar her şey geri dönüştürülüyor' dedi.

Zeynep Akkan ise "Yaklaşık 10 yıldır muhtarlık yapıyorum. 10 yıllık muhtarlığım süresince de çevre ödülleri konusunda çok ısrarla hep çalıştık. Hiç vazgeçmedik. Şu an ellerim titriyor. Kaç yıl olursa olsun heyecan vereye devam ediyor. Atık yağlar konusunda Sinanoba aslında bütün çevre konusunda Sinanoba bölgesi her zaman dikkatli davranıyor. Biz atık yağları kimseye bırakmadan ısrarla yıllardır almaya devam ediyoruz. Bu ödül yine bu sene bizim. Ben halkıma da bu anlamda teşekkür ediyorum. Belki ödül benim gibi görünüyor ama ben bunu Sinanoba adına aldım."

Zeynep Aslan da 'Site yönetim kurulu başkanıyım. Biz bu projeye çok inandık atıkların geri dönüşümü konusunda. Bu konuda da Özgür Bey ile çok güzel iş birliği yaptık. Bizim katlarımıza özel kutulardan koyduk. Site sakinleri ve komşularımız da bu konuda bizimle çok güzel iş birliği yaptı ve biz 16 bin 800 kilogram atık toplayarak Büyükçekmece ilçesinde rekora imza atmış olduk. Bu konuda çok mutluyuz. Tüm insanlığın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yolda yürürken bir içecek kutusunu yere attığında ben uyarabiliyorsam bunu herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Bence birbirimizi uyararak farkındalığı artırabiliriz. "