Büyükçekmece'deki riskli site yıkıma başlandı

? Büyükçekmece'deki Atatürk Mahallesi'nde yer alan 12 blok, 130 bağımsız bölümden oluşan riskli sitenin yıkımı başladı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı başlanan siteye, 1999 depreminden sonra güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen alınan karot örneklerinin çürük çıktığı öğrenildi.

Yıkımı yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'Deprem geliyor, deprem gelmeden önce yıkmaya devam ediyoruz. Belediye başkanı olarak biliyorum ki Marmara depremi çok ocaklar söndürecek, canlar alacak. Görevli olduğum saha içerisinde sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Yıkılması gereken bütün binaları yıkmaya devam ediyoruz. Şehrin siluetini yenilemeye devam ediyoruz' dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Depremde vatandaşın burnu kanamaması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Akgün, 'İstanbul'u kurtarmak zorundayız. Kentsel dönüşümün önünün açılması lazım. Hedefimiz depremde vatandaşın burnunun kanamaması. Şu anda yıkılan bina daha önce güçlendirildi ama kurtarmadı. Alınan örneklerde çürük çıktığı için yıkmak zorunda kaldık. Burada 12 blok 130 daire var ve hepsini yıkacağız. Bu haftadan itibaren çok yoğun bir yıkım çalışması gerçekleştireceğiz. Hangi vatandaş zor durumda, deprem olursa hangi bina yıkılır biliyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışıyoruz' diye konuştu.