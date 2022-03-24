BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ PALET HIRSIZLARI KAMERADA

BÜYÜKÇEKMECE'de iki ayrı iş yerinden palet çalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemerburgaz Mahallesi'nde geçen Pazartesi günü akşam saatlerinde iki iş yerinin önünde bulunan paletler 3 kişi tarafından çalındı. Harekete geçen polis ekipleri, yapılan takip sonucunda; bir araç ile kaçtıkları tespit edilen şüphelileri Fatih Mahallesi'nde yakaladı. Araç içinde bulunan V.K.(20), M.U.(25) ve M.T.(30) gözaltına alındı. Araçta bulunan 18 adet palet ise iş yeri sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.