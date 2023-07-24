Büyükçekmece'deki Engelli Bakımevinde Şüpheli Gözaltına Alındı

Büyükçekmece'de bulunan engelli bakımevinde yaşanan olaya ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Valiliğince görüntülerin çekildiği tespit edilen Özel Gözlem Engelli Bakımevi'nde açılan idari soruşturmanın ardından harekete geçti.

Olayın yaşandığı engelli bakımevindeki çekilen görüntülerde yer aldığı belirlenen şüpheli N.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bakımevinin faaliyetleri durduruldu

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde olayın yaşandığı engelli bakım merkezinin faaliyetlerine son verilmiş olup merkezde kalan engellilerimizin, çevrede bulunan uygun bakımevlerine yerleştirilmeleri kararı alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.