Büyükçekmece'deki Çocuklara Bıçakla Saldıran Komşu Tutuklanmadı

Derya EVREN KORKMAZ-Hadican EROL/İSTANBUL, -BÜYÜKÇEKMECE'de apartmandaki 5 ve 8 yaşındaki 2 çocuğu seslerinden rahatsız olduğu için bıçakla kovaladığı iddia edilen Bülent G., son olarak bahçedeki hamağı kesti. Apartman bahçesinde çıkan tartışmada polis ekiplerinin gelmesine rağmen tehditlerine devam eden Bülent G., emniyete götürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. 5 yaşındaki çocuğun annesi Tuğba Yakan, "1 senedir bu adamdan çekiyoruz. Dün çocuklar kaçıp balkondan içeri girmeselerdi onları öldürecekti. Başımıza bir şey gelirse sorumlusu bu adamdır" dedi. Emniyette ifadesi alınan Engin G., serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 15.50 sıralarında Atatürk Mahallesi Zengin Sokak'taki apartmanda yaşandı. İddiaya göre; apartmanda yaşayan Bülent G., bahçeye girerek burada bulunan hamağı kesti. Olayın ardından Bülent G. ile tartışan komşuları Tuğba Yakan ve Mahmut Atamer, polisi arayarak tehdit edildiklerini belirtip şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri taraflar ile konuşurken Bülent G., tehdit ve hakaretlerine devam etti. Bunun üzerine Bülent G., polis merkezine götürülürken bu sefer de eşi komşularına hakaret etmeye başladı. Apartman bahçesinde yaşananlar ise komşular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Öte yandan emniyette ifadesi alınan Bülent G.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

'KÜÇÜK ÇOCUKLARIN SESİNE KESİNLİKLE TAHAMMÜLÜ YOK'

Apartmanda 1 senedir aynı komşuları tarafından taciz edildiklerini ve daha önce de Bülent G.'nin bahçeye saksı fırlattığını iddia eden Tuğba Yakan, "Biz bu adamla yaklaşık bir senedir sorun yaşıyoruz. Adam açık açık 'Ben çocukları sevmiyorum, çocuklardan rahatsız oluyorum' diyor. Kendisine ait iki kız çocuğu var ama onlar yetişkin; en küçüğü 20 yaşında. Küçük çocukların sesine kesinlikle tahammülü yok. Her seferinde sürekli geliyor, üstelik alkollü oluyor. Kendisi zaten 'Ben deliyim' diyor. Biz de delidir deyip uğraşmıyoruz. Kimse başını belaya sokmak istemediği için haliyle kendimizi geri çektik. Ta ki dün akşama kadar. Dün saat 18.00-19.00 sıralarında eline bıçak alıp önce üst komşumun kapısına dayanıyor. 'Senin çocuğundan rahatsız oluyorum, öldüreceğim sizi' diyerek küfürler savuruyor" dedi.

'SON BIÇAKLI OLAYDA ARTIK SABRIMIZ TAŞTI'

Bülent G.'nin çocukları bıçakla tehdit ettiğini öne süren Yakan, "Benim oğlum 5 yaşında, üst komşumun oğlu 8 yaşında. O sırada bisiklet sürüyorlardı. Çocuklar bisikletlerini atıp bir anda kaçıp evin arkasından dolanıp geldiler. Çocuklar kendilerini eve atmasalardı, o an yakalasaydı benim çocuğum ölmüştü. Allah korusun, düşman başına vermesin. Ama benim çocuğuma bir şey olsaydı vebalini kimse ödeyemeyecekti. Dün gece biz karakola gittik. Ancak hiçbir işlem yapılmadan tekrar salıverildi. Hatta eve gelirken, tam evin önünde beni bekledi. Bugün de aynı şeyi tekrar yaşadık. Bu sefer elinde bıçak yoktu ama tehditler, küfürler yine devam etti. 'Çocuklarınızı ve sizi öldüreceğim' diyerek polislerin yanında bile hakaret etmeye devam etti. Ölüm tehditleri eksik olmadı, tacizi eksik olmadı. Gelip yeri geliyor bize göz kırpıyor. Bir senedir muhatap aldığı tek kişiler kadınlar ve çocuklar. Komşumun eşi, aşağı indiğinde ise yaptığı tek şey eve kaçmak oluyor. Onun dışında sadece kadınları muhatap alıyor. Bir senedir gerçekten bu adamdan çok çektik. Son bıçaklı olayda artık sabrımız taştı. Ama yine de hiçbir şey olmuyor; salına salına eve gelip bizi tehdit etmeye devam ediyor. Benim çocuklarıma ya da bize bir şey olursa bunun tek sorumlusu bu adamdır" ifadelerini kullandı.