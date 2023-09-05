Büyükçekmece'de Zincirleme Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden 3 Kardeşin Cenazesi Morgdan Teslim Alındı

Büyükçekmece'de TEM otoyolundaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 3'ü kardeş, 4 kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Tem Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada kamyon ile kamyonetin arasında sıkışan 8 kişinin bulunduğu otomobilde hayatını kaybeden Alperen Ş. (1), Sabri Ş. (2), Buğlem Ş. (8) ve Kader K'nin (18) otopsi işlemleri tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumundan teslim alınan cenazelerin, ikindi vakti Silivri'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan aynı aileden baba Muhittin Ş, anne Sevda Ş, çocukları Alparslan Ş. ile yakınları Havva K'nin hastanedeki tedavileri sürüyor.

Bu arada Alparslan Ş'nin kazada yaşamını yitiren Alperen Ş. ile ikiz olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de TEM Otoyolu'nda dün İstanbul istikametinde kaza yaptığı için yolda duran kamyona, arkadan gelen ve içinde 8 kişi bulunan otomobil çarpmıştı. Kamyonun altına giren otomobile de başka bir kamyonetin çarptığı kazada yoldan geçen tır ve hafif ticari araç da kazaya karışan araçlara çarparak durabilmişti. Kazada Alperen Ş, Sabri Ş, Buğlem Ş. ile Kader K. hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.