Büyükçekmece'de Yolda Yürüyen Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Büyükçekmece'de yolda yürüyen kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Nisan'da Ulus Mahallesi Doğan Sokak'ta yürüdüğü sırada bıçaklı saldırıya uğrayan Yıldıray Koç'un (50) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Yıldıray Koç'un arkasından sokağa giren siyah kapüşonlu şüphelinin, yaklaşık bir dakika sonra elindeki bıçakla koşarak ayrıldığını tespit etti.

Görüntülerden kimliği belirlenen şüpheli A.M. (20) polis ekiplerince Büyükçekmece'de yakalandı.

Şüpheli emniyetteki ifadesinde, sokakta alkollü vaziyette yürüyen bir kişiyi görmesi üzerine sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Zanlının olay günü kullandığı bıçak ile giydiği kıyafetler ise gösterdiği yerde bulundu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen Yıldıray Koç'u takip eden şüphelinin, bir süre sonra koşarak sokaktan çıkması yer alıyor.