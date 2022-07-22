Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE YOL KESİP HAVAYA ATEŞ AÇTILAR Edinilen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'de asker eğlencesi için konvoy düzenleyen bir grup, yolu kesip havaya ateş açtı. BÜYÜKÇEKMECE'de asker eğlencesi için konvoy düzenleyen bir grup, yolu kesip havaya ateş açtı. Çevredekiler şehir magandalarını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Hadımköy Yolu Caddesi'nde 19 Temmuz Salı günü, asker eğlencesi için toplanan bir grup, yaklaşık 15 araçla konvoy oluşturdu. İlerleyen saatlerde iki araç caddede yolu kesip, marş okumaya başladı. Grup içindeki bir kişi belinden çıkardığı tabancayla defalarca havaya ateş etti. Daha sonra araçlarına binen kişiler, caddeden uzaklaştı. Çevredekiler cep telefonu kamerasıyla, magandaların yolu kesip havaya ateş açmasını görüntüledi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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