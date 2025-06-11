Büyükçekmece'de Yeni Başkan Vekili Seçildi

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Büyükçekmece Belediye Meclisi, tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün görevden uzaklaştırılması sonrası Meclis Üyesi Ahmet Şahin'i başkan vekili olarak seçti. Oylama sonucunda Şahin, 36 oyla başkan vekili oldu.

Büyükçekmece Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ahmet Şahin, Başkan Vekili seçildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi, Meclis İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan'ın başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Eraslan, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, b fıkrası hükümleri gereğince bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkanvekili Ahmet Şahin'i, AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı'yı aday gösterdi. Ardından adaylar için gizli oylamaya geçildi.

Oylamada Şahin 21, Yazıcı 13 oy alırken, Aziz Yıldırım ve Hasan Akgün adına atılan 2 oy geçersiz sayıldı.

İlk tur oylamasında 2 adayın gereken üçte iki çoğunluğu sağlayamaması nedeniyle ikinci tura geçildi. İkinci turda da üçte iki çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçimde üçüncü tur yapıldı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 36 oyun 22'sini alan Şahin, Belediye Başkan Vekili seçildi. Son turda Yazıcı 12 oy alırken, 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından salonda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Yazıcı, bugün yapılan belediye başkan vekili seçiminin tamamlandığını, seçimin Büyükçekmece'ye hayırlı olmasını temenni ettiğini söyledi.

Yeni seçilen belediye başkan vekilini kutlayan Yazıcı, "Büyükçekmece hizmeti bekliyor. Büyükçekmece halkı hizmete susamış." dedi.

Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili seçilen Ahmet Şahin ise bugün hukuki bir sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getirdi.

Bugün kimsenin bir şey kazanmadığını belirten Şahin, "Ahmet Şahin bugün sadece bir vekaleti üstlenmiştir. Ben bir vekilim, vekil olarak görevime devam edeceğim. Eminim ki en kısa sürede adalet tecelli edecek, tüm arkadaşlarımız görevlerinin başına dönecekler. Allah bana bu görevi en kısa sürede sahibine teslim etmeyi nasip eder inşallah." diye konuştu.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayarak kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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