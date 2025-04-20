Ege'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde büyük paniğe neden oldu
Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Türkiye'nin giyim devlerine milyonlarca liralık 'indirim' cezası

Türkiye'nin giyim devlerine ceza yağmuru! Aralarında kimler yok ki
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı

Büyükçekmece'de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptığı değerlendirilen bir şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Büyükçekmece'de, yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Nisan'da Büyükçekmece Gölboyu Caddesi'nde seyreden aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araçta bulunan G.G'nin üst aramasında, silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin silahları ikametinde sakladığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, 8 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, 5 tabanca, 17 av tüfeği şarjörü, 7 tabanca sürgü kapağı, 4 kabza takımı, 2 tabanca şarjörü, 12 icra yayı, 4 tabanca namlusu, 27 fişek, tabanca kabza kapağının yanı sıra çok sayıda yay ve piston parçası ele geçirildi.

Şüpheli G.G. hakkında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.