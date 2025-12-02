Büyükçekmece'de otobüste yankesicilik yapan 2 şüpheli tutuklandı

Büyükçekmece'de, otobüste bir kişinin cebinden 6 bin 500 lira çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih Mahallesi'nde 10 Ekim'de, alışveriş merkezi önündeki durakta otobüse binen Çetin K, bir süre sonra cebindeki 6 bin 500 liranın çalındığını fark etti.

Çetin K'nin başvurusu üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Otobüsün güvenlik kamerası görüntülerinde, iki şüphelinin durakta Çetin K. ile birlikte araca bindikleri, bir süre takip ettikleri vatandaşın cebindeki parayı "yankesicilik" yöntemiyle aldıkları ve sonraki durakta indikleri anlaşıldı.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler M.T. ve M.P, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.