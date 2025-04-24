Büyükçekmece'de Yangın Paniği: İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Büyükçekmece'de 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sinanoba Kerim Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Mimaroba Mahallesi Muhtarı Cengiz Üstünyer, "Yangını evde bulunan kızın çıkardığı söyleniyor. İtfaiyemiz müdahale etti, yangın söndürüldü. Ambulans da içerideki vatandaşlarımızı hastaneye götürdü. İçeride anne ve kızı varmış." dedi.