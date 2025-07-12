Büyükçekmece'de Yangın Kontrol Altına Alındı

Büyükçekmece'de Yangın Kontrol Altına Alındı
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Büyükçekmece'de Türkoba Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, ekili ve otluk alanda meydana geldi ve yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Büyükçekmece'de otluk ve ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Türkoba Mahallesi Değirmen Yolu Caddesi'nde bulunan yaklaşık 400 dönümlük ekili ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın yerleşim alanlarına sirayet etmeden ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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