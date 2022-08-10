Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda ceset bulundu İstanbul Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda itfaiye görevlilerince ceset bulundu. İstanbul Büyükçekmece'de yangın çıkan halı saha deposunda itfaiye görevlilerince ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, dün 19 Mayıs Mahallesi'ndeki halı sahanın depo olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Söndürme çalışmalarının gerçekleştirildiği alanda inceleme yapan ekipler, bir ceset buldu. Üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güncel AA / Abdülkerim Güzel Büyükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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