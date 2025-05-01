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Büyükçekmece'de Yağışlı Hava Kazalara Neden Oldu

Büyükçekmece'de Yağışlı Hava Kazalara Neden Oldu
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Büyükçekmece'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bir beton mikserinin bariyere çarpması ve ardından iki çöp kamyonunun kayma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Büyükçekmece'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyere çarpan beton mikserinin ardından 2 çöp kamyonunun da kayması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

D-100 kara yolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki beton mikserinin sürücüsü yağış nedeniyle hakimiyetini kaybetti. Bariyere çarparak durabilen araç nedeniyle trafik akışı yavaşladı.

Bu sırada aynı yolda seyreden 2 çöp kamyonu, yağış nedeniyle kontrollerini kaybederek kaymaya başladı. Çöp kamyonları da bariyere çarpıp durabildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, mikserin bariyere çarpması ve yaklaşık 30 saniye sonra çöp kamyonların kaza yapması yer aldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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