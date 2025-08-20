Büyükçekmece'de Villa İnşaatında Gömülü Ceset Bulundu

Büyükçekmece'de villa inşaatında gömülü bulunan cesedin, alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan yabancı uyruklu kişiye ait olduğu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Haziran'da Küçükçekmece Tevfikbey Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişinin, alacak verecek meselesi nedeniyle üç şüpheli tarafından zorla araca bindirilerek kaçırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler M.Y.K, C.K. ve N.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Ekipler, olay tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu yabancı uyruklu N.S'ye ulaşmak için araştırmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalar ve HTS analizleri neticesinde kayıp N.S'nin, Kumburgaz Mahallesi'nde M.Y.K, C.K. ve N.K'ya ait villa inşaat alanına gömülmüş olabileceği tespit edildi.

İnşaat alanında yapılan incelemelerde, istinat duvarıyla ayrılan bölümde toprağın yığılı ve zeminin yüksek olduğu kısma polis köpeğinin tepki vermesi üzerine kazı çalışması başlatıldı.

Çalışma sonucunda 4 metre derinlikte kayıp N.S'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin gazetecilere açıklama yapan çevre sakini Erdal Doğan, "Dün sabah polis arkadaşlar geldi. Ön tarafı komple kazdılar, çevreyi komple taradılar. Kepçeyle en son burayı kazdılar, cesedi sonunda çıkardılar. Erkek olduğu öğrenildi, gömülü halde buldular." diye konuştu.