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Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Eroin Ele Geçirildi

Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Eroin Ele Geçirildi
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda, 19 kilo 8290 gram eroin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilere ait ev ve araçlarda 19 kilo 8290 gram eroin ele geçirilirken 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bir adreste uyuşturucu yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine ekipler söz konusu adresi ve adreste kalanları bir süre fiziki-teknik takibe aldı. Çalışmaların ardından 22 Ekim Salı günü söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda H.İ.K., F.B. ve M.D. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve araçlarda yapılan aramalarda 19 kilo 820 gram eroin, 1 kilo efedrin, 100 gram metamfetamin, 100 gram kokain, 17 gram skunk, 2 kilo 60 gram kimyasal katkı maddesi, 860 gram amonyak, 2 hassas terazi, tabanca ile 17 fişek, vakum, ısı pres, mikser ile ısıtıcı makinesi, çok sayıda kilitli poşet, 8 bin 320 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.D. hakkında uyuşturucu ticaretinden arama kararı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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