Büyükçekmece'de Tutuklanma Kararı Verilen Kişi Polis Tarafından Yakalandı
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BÜYÜKÇEKMECE'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
BÜYÜKÇEKMECE'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak yakalandı. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel