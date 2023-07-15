Büyükçekmece'de Tutuklanma Kararı Verilen Kişi Polis Tarafından Vuruldu
Güncel Haberler
BÜYÜKÇEKMECE'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
BÜYÜKÇEKMECE'de hakkında tutuklanma kararı verilen kişi, adliyeden kaçmaya çalışırken polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan Ö.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel