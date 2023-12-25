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Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiye hakaret ederek aracına zarar veren şüpheli tutuklandı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı. Şüpheli B.Ç'nin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirleyen ekipler, B.Ç'yi tutukladı.

Büyükçekmece'de trafikte tartıştığı kişiye hakaret ederek aracına zarar veren şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta, Hürriyet Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'ndeki maddi hasarlı trafik kazası sonrası yaşanan tartışma üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli B.Ç'nin (30) müştekiye hakaret ettiğini ve aracına zarar verdiğini belirledi. B.Ç, polis tarafından yakalandı.

Zanlı B.Ç, "mala zarar verme" ve "hakaret" iddiasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Büyükçekmece Hürriyet Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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