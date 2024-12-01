Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde

Kritik şehir tamamen muhaliflerin

 Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, muhaliflerin vurduğu aldığı merkezi bombaladı

 Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı

226 yıl hapis cezası olan kadın, serbest kaldı! Nedenine siz de inanamayacaksınız

Büyükçekmece'de Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı ve bariyere saplandı. Kazada sürücü yara almadı ancak araçta hasar meydana geldi.

Büyükçekmece'de hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobil bariyere saplandı.

Cafer A. idaresindeki 34 FK 4136 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Edirne istikameti Mimar Sinan mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Cevdet A. yönetimindeki 16 NZE 21 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve refüje çarparak takla atan otomobil, bir süre sürüklendikten sonra bariyere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde hasar oluştu.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

2 - 3 - 4 Aralık doktorlar çalışıyor mu? Doktor grevi ne zaman, Doktor kaç gün sürecek? Yarın aile hekimliği, sağlık ocakları kapalı mı? Doktorlar grevde mi? Aile hekimleri grevde mi? HTŞ kimdir? Suriye HTŞ terör örgütü mü? Şam düştü mü? Galatasaray Eyüpsor CANLI - ŞİFRESİZ izle! Esad kaçtı mı, Esad nerede? Suriye'de darbe mi oluyor? Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman? Lyon Nice CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Lyon Nice hangi kanalda, maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.