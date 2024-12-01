Büyükçekmece'de Trafik Kazası: Otomobil Takla Attı
Büyükçekmece'de hafif ticari araçla çarpışan otomobil takla attı ve bariyere saplandı. Kazada sürücü yara almadı ancak araçta hasar meydana geldi.
Büyükçekmece'de hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra takla atan otomobil bariyere saplandı.
Cafer A. idaresindeki 34 FK 4136 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Edirne istikameti Mimar Sinan mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen Cevdet A. yönetimindeki 16 NZE 21 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve refüje çarparak takla atan otomobil, bir süre sürüklendikten sonra bariyere saplandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada otomobilde hasar oluştu.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolunda oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.