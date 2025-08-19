Büyükçekmece'de Trafik Akışını Engelleyen 3 Sürücüye Ceza
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, D-100 kara yolunda trafik akışını durduran 3 sürücüye sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine ceza uyguladı. Sürücüler, yasaklama ve tehlikeli davranışlar nedeniyle tutuklandı.
Büyükçekmece'de trafik akışını engelleyen 3 sürücüye para cezası verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolu Mimar Sinan mevkisinde trafikte durarak akışı engelleyen 3 sürücünün sosyal medyada paylaşılan görüntüleri üzerine çalışma yaptı.
Plaka bilgileri üzerinden kimlikleri tespit edilen M.T, Ö.A. ve Ö.F.A. yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "Duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak", "yayaların kara yollarında trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden para cezası verildi.
Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel