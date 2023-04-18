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Büyükçekmece'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Büyükçekmece'de tırda çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Büyükçekmece'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Büyükçekmece'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çatalca Yolu Caddesi yan yolda ilerleyen tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç malzemeleri bulunan dorsedeki yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Büyükçekmece İtfaiye Güncel Haberler

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