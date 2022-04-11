Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına götürülmeye çalışılan tırdaki 39 düzensiz göçmen yakalandı, araçta bulunan 2 şüpheli ile sürücü gözaltına alındı.
BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına götürülmeye çalışılan tırdaki 39 düzensiz göçmen yakalandı, araçta bulunan 2 şüpheli ile sürücü gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Kamiloba Mahallesi'ndeki tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin gizlendiği bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçti.
Durdurdukları tırda arama yapan polis ekipleri, dorsedeki 39 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kontrollerde düzensiz göçmenlerin dışında 2 şüphelinin de tırda gizlendiği belirlendi. Zanlılardan Z.I'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu, H.P'nin 2 ayrı tehdit suçundan arandığı tespit edildi.
Araçtaki 2 şüpheli ile tır sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P. ile E.Ç. tutuklandı, Z.I. serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.