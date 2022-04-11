Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de tırda 39 düzensiz göçmen yakalandı

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına götürülmeye çalışılan tırdaki 39 düzensiz göçmen yakalandı, araçta bulunan 2 şüpheli ile sürücü gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına götürülmeye çalışılan tırdaki 39 düzensiz göçmen yakalandı, araçta bulunan 2 şüpheli ile sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Nisan'da Kamiloba Mahallesi'ndeki tırın dorsesinde düzensiz göçmenlerin gizlendiği bilgisinin edinilmesi üzerine harekete geçti.

Durdurdukları tırda arama yapan polis ekipleri, dorsedeki 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kontrollerde düzensiz göçmenlerin dışında 2 şüphelinin de tırda gizlendiği belirlendi. Zanlılardan Z.I'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yurt dışına çıkış yasağının bulunduğu, H.P'nin 2 ayrı tehdit suçundan arandığı tespit edildi.

Araçtaki 2 şüpheli ile tır sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.P. ile E.Ç. tutuklandı, Z.I. serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, Polis, Nisan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title