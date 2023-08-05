Büyükçekmece'de Tekneden Atlayan Çiftten Anne Kayboldu

BÜYÜKÇEKMECE'de tekneden atlayarak yüzmeye başlayan çift, dalgaların etkisi ile bir süre sonra denizde kayboldu. Teknede bulunan kızlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarında baba Mustafa Altunok bulunarak kurtarıldı, anne ve Melek Altunok için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sinanoba Mahallesi, Baba Burnu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Altunok ve Melek Altunok, kızları ile birlikte sahilden tekne ile açıldı. Bir süre sonra Mustafa Altunok ve Melek Altunok, demir atmadan tekneden atlayarak yüzmeye başladı. Tekne akıntıya kapılarak hareket ederken, anne ve baba yüzerek tekneye ulaşmaya çalıştı. Bu sırada teknedeki kızları ise sahil güvenliği arayarak yardım istedi. Yorulan çift sırt üstü yatarak ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine kurtarma tekneleri ile gelen sahil güvenlik ekipleri, sırt üstü duran baba Mustafa Altunok'u bularak kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Mustafa Altunok'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. Akıntıya kapılarak kaybolan anne Melek Altunok için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"DENİZE GİREN KADIN KAYBOLDU"