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Büyükçekmece'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

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Büyükçekmece'de bir sürücü, motosikletiyle tehlikeli bir şekilde yolculuk yaparken cep telefonu kamerasına yakalandı. Görüntülerde sürücünün gidonu bırakarak ayağa kalktığı görülüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'de, motosikletiyle tehlikeli şekilde yolculuk yapan sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün motosiklet ilerlerken gidonu bırakarak ayağa kalktığı görülüyor.

Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Çakmaklı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ahmet A.'nın motosikletiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atacak şekilde ilerlediği görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, motosiklet süratli şekilde seyir halindeyken gidonu bırakarak koltuğun üzerinde ayağa kalkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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