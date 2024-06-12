Büyükçekmece'de Tehlikeli Motosiklet Sürüşü

Olay, öğlen saatlerinde Büyükçekmece Çakmaklı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü Ahmet A.'nın motosikletiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atacak şekilde ilerlediği görüldü. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sürücü, motosiklet süratli şekilde seyir halindeyken gidonu bırakarak koltuğun üzerinde ayağa kalkıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel