Büyükçekmece'de TÜYAP taksi durağında bir adam taksicilerin yolcu seçtiğini iddia ederek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkan olayda yolcunun yine bir taksici tarafından taksiye bindirildiği görüldü.

Büyükçekmece'de taksi durağında 'yolcu seçme' tartışması

İSTANBUL - Büyükçekmece'de TÜYAP taksi durağında bir adam taksicilerin yolcu seçtiğini iddia ederek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıkan olayda yolcunun yine bir taksici tarafından taksiye bindirildiği görüldü.

Olay, dün Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi önündeki taksi durağında yaşandı. İddiaya göre bir adam taksicinin kendisini yabancı uyruklu olmadığı için almadığını söyleyerek yaşananları kaydetti. Olay sonrası taksiciler tarafından ortaya çıkarılan güvenlik kamerasın görüntülerinde ise yolcunun yine taksicilerle konuşması ve sonrasında yine bir taksicinin yolcuyu başka bir araca bindirmesi görülüyor.