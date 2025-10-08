Büyükçekmece'de Sokak Hayvanlarına Yönelik Skandal: Belediye Aracı Yatan Köpeğin Üzerinden Geçti
Büyükçekmece'de bir belediye sokak hayvanları nakil aracının, yolda yatan bir köpeğin üzerinden geçmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, durum fark edildikten sonra görevlilerin köpeği araca taşıdığı görülüyor.
Çakmaklı Mahallesi'nde bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, üzerinde "Belediye Sokak Hayvanları Nakil Aracı" yazan bir panelvan minibüsün yolun ortasında yatan köpeğin üzerinden geçmesi yer alıyor.
Görüntülerde, durumu fark eden 2 görevlinin, araçtan inerek köpeğin yanına geldiği, bir süre bekledikten sonra yerde hareketsiz yatan köpeği araca taşıdıkları görülüyor.
Görevlilerin, köpeği aracın arka kısmına koyduktan sonra bölgeden ayrılmaları da görüntülerde yer alıyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel