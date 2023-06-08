BÜYÜKÇEKMECE'DE SİTE SAKİNLERİNDEN TENCERELİ TAVALI 'YÖNETİM GİTSİN' PROTESTOSU

Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Güven, "Eğer elinizde karar varsa yönetimi size teslim ederiz dedik. Ama bize hiçbir mahkeme kararı göstermediler" şeklinde konuştu. Siteye yönetici olarak atandığını söyleyen Bekir Ören ise, "Kat mülkiyeti kanunundan doğan haklarımızı kullanarak olağanüstü genel kurul kararı uyguladık ve bu karar sonucu toplantı çoğunluğu sağlanarak başkan olarak seçildim. Seçimi kabul etmediklerini ifade ettiler. Daha önce mahkeme kararıyla kayyum istemiştik. Mahkeme beni yönetici olarak atamasına rağmen yaklaşık 1 ay olmasına rağmen yönetimden görevi devralamadık." diye konuştu.

"5-6 KİŞİ TARAFINDAN DARBEDİLDİM"

Sitenin yönetimi tarafından darp edildiğini söyleyen Murat Çelik, "Bir hafta 10 günden bu yana, alınan mahkeme kararıyla bugün yönetim ofisine gittik. Bu konuyla ilgili istişare yapıp, nasıl bir yol izleyeceğimize dair konuşmaya gittik. Biz Bekir Ören ile birlikte gittiğimizde farklı bir durumla karşılaştık. Bu durumda tamamen kavgaya yönelik toplanmışlar, hakaret, yüksek sesle bağırmalar sonucunda hepsi birlikte üstüme çullandı. 5-6 kişi tarafından darp edildim" dedi.

"MAHKEME BENİ YÖNETİCİ OLARAK ATAMASINA RAĞMEN 1 AYDIR GÖREVİ DEVRALAMADIK"

"DEVİR TESLİM İÇİN KOLLUK KUVVETLERİNİ İSTİYORUZ"

"KARGAŞA YARATIP YÖNETİMİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞLIYORLAR"

"BİZ AİDATA ZAM YAPINCA BU EYLEMLER BAŞLADI"

"ÇOĞU İNSANI BU SİTEDE HİÇ GÖRMEDİM"

Site sakinlerinden Sevgi Orman uzun süredir sitede yaşadığını söyleyerek, "800 haneli bir sitedeyiz. Şu ana kadar çok huzurlu, mutlu hiçbir sorunumuz yoktu. Yönetimimizden memnunuz. Fakat ne olduysa bu Ocak ayından sonra oldu. Eylemler, tanımadığımız kişiler, dün mesela ben markete gidiyordum bir baktım bir kavga, gürültü, kalabalık ve çoğu insanın ben hiç bu sitede görmedim. Değişik değişik gençler hiç görmediğim gençler kesin bunlar dışarıdan gelmiş. Evimizde herhangi bir saatte kapımız çalınabiliyor. İşte bize imza. ve çoğu kişiden aidatların düşürülmesi için imza topluyoruz diyerek imza toplayıp bunları yönetimin feshi için kullanmışlar. Yani endişeliyiz, huzursuzuz, gidişat çok kötüye gidiyor. Bu gidişatın sonunu hiç iyi görmüyorum. Herkes mahkemelerin sonunu beklesin. Davaların sonucunu beklesin" ifadelerini kullandı.