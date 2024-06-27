Büyükçekmece'de Site Sakinleri Ek Bütçe Dayatmasını Protesto Etti

Büyükçekmece'de bir grup site sakini, "kat maliklerine hukuksuz olarak 10 milyon liralık ek bütçe dayattığını" ileri sürdükleri site yönetimini protesto etti.

Kiptaş Tepecik Konutları Site Yönetim Kurulunun, yaklaşık 42 milyon liralık tadilat ve tamirat bütçesi sonrasında 10 milyon liralık ek bütçe dayattığını iddia eden malikler, pankart açarak, "Ek bütçeye hayır" sloganları attı.

Site sakinleri, geçen yıl çıkarılan 42 milyon liralık bütçeyi ödediklerini, ancak yapılan işlerin teknik şartname ve usulüne uygun olmadığını, binalardaki sorunların devam ettiğini savundu.

Temsilciler Kurulunda reddedildiği halde işin bitiminden 8 ay sonra ayrıca bir 10 milyon liralık ek bütçe talep edildiğini aktaran site sakinleri, site yönetimine itiraz dilekçesi verdiklerini anlattı.

Ödeme yapmayanların icraya verileceğinin söylendiğini, site yönetiminin kendilerini tehdit ettiğini öne süren site sakinleri, haklarını yargı yoluyla arayacaklarını, yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.