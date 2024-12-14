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Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: Bir Yaralı
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Büyükçekmece'de M.U. isimli kişi, Ulus Mahallesi'nde yürürken silahlı saldırıya uğradı. Yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Büyükçekmece'de, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ulus Mahallesi İğde 1. Sokak'ta yürüyen M.U'ya araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
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