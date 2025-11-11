Büyükçekmece'de Silahlı Saldırı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Büyükçekmece'de bir kişi, otomobilde bulunan 2 kişi ile otel odasındaki bir kadını silahla vurarak öldürdü.

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre G. (31) ile Emrah Y'ye (33) silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtaki Emrah Y'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobilin sürücü koltuğunda bulunan Emre G. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre G. hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirdi.

Ekipler, otel odasında silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa K. (27) olduğunu belirledi.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarınca alınan cenazeler, Küçükçekmece'deki gasilhaneye götürüldü.

Melisa K'nin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almaya gelen annesi sinir krizi geçirdi. Kadının cenazesinin, memleketi Tokat'a gönderileceği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin H.K. (32) olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, H.K'nin otele giriş yaptıktan sonra Melisa K'nin de otele geldiği, şüphelinin buradan çıkıp yan yolda bekleyen otomobilin yanına giderek içerisindekilere silahla ateş ettiğini belirledi.

Polisin olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.