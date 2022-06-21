İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA, 1'İ AĞIR 9 YARALI

BÜYÜKÇEKMECE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

BÜYÜKÇEKMECE'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili 14 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Sinanoba Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis olay yerine güvenlik şeridi çekerek çalışma yaparken, kafenin güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Yaşanan olayın ardından kaçan şüpheli 14 kişi  gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title