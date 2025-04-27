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Büyükçekmece'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Gözaltı

Büyükçekmece'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı, 3 Gözaltı
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Büyükçekmece'de park yeri tartışması sonrası çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde 26 Nisan'da A.G'nin hayatını kaybettiği, M.H'nin ise yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

Yapılan incelemede, A.G. ve M.K.G. ile İ.H, M.H. ve M.H. arasında 23 Nisan'da park yeri nedeniyle tartışma çıktığı belirlendi. Konuşmak amacıyla 26 Nisan'da buluşan şüpheliler arasında çıkan silahlı kavga sonucunda A.G'nin hayatını kaybettiği, M.H'nin ise yaralandığı tespit edildi.

Polis, kavgaya karıştığı belirlenen İ.H, M.H. ve M.K.G'yi gözaltına alırken, olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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