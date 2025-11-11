Haberler

Büyükçekmece'de Silahlı Çatışma: İki Ölü

Büyükçekmece'de bir kişi, otomobildeki iki kişiyi ve bir otel odasındaki kadını silahla vurarak öldürdü. Polis, şüphelinin kimliğini belirledi ve arama çalışmaları devam ediyor.

Büyükçekmece'de bir kişi otomobilde bulunan 2 kişi ile otel odasındaki bir kadını silahla vurarak öldürdü.

D-100 kara yolu yan yolda bekleyen 39 ADZ 818 plakalı otomobile yaklaşan bir kişi, araçtaki Emre G. (31) ve Emrah Y'ye (33) silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtaki Emrah Y.'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobilin şoför koltuğunda bulunan Emre G. ise sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre G. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada, aracın bulunduğu yerin 20 metre ilerisindeki otelin görevlileri, odalardan birinde kadın cesedi bulunduğunu bildirdi.

Ekipler, otel odasında silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının Melisa K. (27) olduğunu belirledi.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin H.K. (32) olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, H.K.'nın otele giriş yaptıktan sonra Melisa K.'nın da otele geldiği, sonrasında otelden çıkan H.K.'nın yan yolda bekleyen otomobilin yanına giderek içindekilere silahla ateş ettiği belirledi.

Polisin olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
