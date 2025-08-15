Büyükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Yolcu Aydınlatma Direğini Devrildi

Büyükçekmece'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 kara yolunda bir aydınlatma direği yan yattı. Olaydan sonra Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, direk kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Büyükçekmece'de şiddetli rüzgar nedeniyle D-100 kara yolunda aydınlatma direği yan yattı. Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan Ankara istikameti, direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olay, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarındaki aydınlatma direği yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, direğin kaldırılması için yolu trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışmasının ardından direk yoldan kaldırıldı, trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
