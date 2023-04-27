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Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan minibüsün sürücüsü yaralandı

Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan minibüsün sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsünün şoförü yaralandı.

İstanbul Büyükçekmece'de seyir halindeyken alev alan servis minibüsünün şoförü yaralandı.

Büyükçekmece istikametine seyreden bir servis minibüsünde TÜYAP mevkisinde alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Minibüs, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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