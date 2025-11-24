Büyükçekmece'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Büyükçekmece'de D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar çıkması sonucu yangın çıktı. Sürücünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi ve yol trafiği bir süre kontrollü sağlandı.
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki 17 SM 016 plakalı otomobilin, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü, otomobili yolun kenarında durdururken, alevler aracı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle D-100 kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel