Büyükçekmece'de Ses İhbarı Üzerine İki Bina Boşaltıldı

Büyükçekmece'de duvarlarından ses geldiği için tedbir amaçlı boşaltılan iki binada ekipler inceleme yapıyor.

Ulus Mahallesi'nde dün ses geldiği ihbarı üzerine tahliye edilen bitişik haldeki iki binaya sabah saatlerinde gelen belediye ekipleri, incelemelerde bulunarak örnekler aldı.

Ekipler, bina sakinlerinin değerli eşyalarını almaları için tek tek evlerine girmelerine izin verdi.

İncelemeleri, Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi de takip etti.

"Binada oturan vatandaşların evlerine girmelerini tavsiye etmiyoruz"

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Saka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece vatandaşların ihbarı üzerine binada gözle tespitler gerçekleştirildiğini, bugün sabah saatlerinde de ekiplerin teknik donanımlarıyla binanın etrafında incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Saka, şu uyarılarda bulundu:

"Herhangi bir kazı ve hafriyat çalışması olmadığından, binanın yer altı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili performans analizi ve sismik ölçümler yaptırıp yer altı su seviyesinin ya da yer altında bir boşalma olup olmadığını, ardından binanın güçlü olup olmadığını belirleyeceğiz. En kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Binada oturan vatandaşların evlerine girmelerini tavsiye etmiyoruz, bizden bilgi beklemeleri gerekiyor."

Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta 7 daireden oluşan iki binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulunmuş, adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.