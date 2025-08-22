Büyükçekmece'de Ses İhbarı Üzerine İki Bina Boşaltıldı

Büyükçekmece'nin Ulus Mahallesi'nde duvarlardan ses geldiği ihbarı üzerine 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi, doğal gaz kesildi.

Büyükçekmece'de duvarlarından ses geldiği yönünde ihbarda bulunulan 2 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Leylek Sokak'ta bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 binanın sakinleri, duvarlardan ses geldiği ihbarında bulundu.

Bunun üzerine adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Binalar tedbir amacıyla boşaltılırken, İGDAŞ görevlilerince doğal gaz kesildi. Polis ekipleri de boşaltılan binaların etrafında güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin binalardaki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
