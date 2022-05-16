BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU - Haberler

BÜYÜKÇEKMECE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de sahte içki üretiminde kullanılmak üzere depolanmış 6 ton 400 litre etil alkol ele geçirildi.
BÜYÜKÇEKMECE'de sahte içki üretiminde kullanılmak üzere depolanmış 6 ton 400 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapan bir depoya baskın düzenledi. Baskında 6 ton 400 litre etil alkol, 7 plastik tank, 705 plastik bidon, 1 su aktarma motoru, 2 elektrik soğutma fanı, 2 hortum, 1 huni, 240 kapak ele geçirildi. Ekipler, sahte içki üretimi yapan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Güncel