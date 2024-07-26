Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kamyon devrildi
Büyükçekmece'de sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda seyir halindeki bir kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralandı.
Büyükçekmece'de sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen kamyonun sürücüsü hafif yaralandı.
D-100 kara yolu Güzelce mevkisinde Mimaroba istikametine seyir halindeki Mehti K. yönetimindeki 34 KCN 652 plakalı kamyon, sağanağın da etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşarak yaklaşık 2 metre aşağıda bulunan yan yola düşen aracın sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüye ambulansta müdahale etti.
Görgü tanıklarından Hasan Zorlu, sağanağın aniden bastırdığını, zeminin ıslanmasıyla aynı istikamette ilerleyen kamyonun kayarak devrildiğini anlattı.
Kaza nedeniyle yolun Avcılar istikametinde yoğunluk oluşurken devrilen aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.