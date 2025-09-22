Büyükçekmece'de Rüşvet ve Sahte Rapor Davasında Tahliye Kararı

BÜYÜKÇEKMECE Belediyesi'nde sahte rapor ve rüşvet ile 144 villanın inşa edildiği iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından açılan 23 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Sanık ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Kayasel'in cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Büyükçekmece'de sahte rapor ve rüşvet karşılığında 144 villanın inşa edildiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bir kısmı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, bazı şüpheliler ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, 14 kişi mağdur, 6 kişi şikayetçi ve 23 kişi sanık olarak yer aldı. İddianamede 'İştirak halinde zincirleme şekilde imar kirliliğine neden olmak', 'İştirak halinde zincirleme şekilde yapı denetim görevine muhalefet', 'iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık', 'iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'İiştirak halinde rüşvet almak' suçlarından 8 sanık hakkında 100 yıl 3 aydan 343 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edilirken, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sak'ın da aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında ise aynı suçlardan 97 yıl 3 aydan 333 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Soruşturma sonrasında Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşma salonunda bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulunurken, bazı tutuklu sanıklar ise Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Sanık ve avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Serkan Kayasel'in cezaevinde bulunduğu süre göz önünde bulundurularak adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmesine karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.