Büyükçekmece'de Rüşvet Operasyonu Sonrası 140 Villa Yıkılacak

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden bir kişi, Eskice Mahallesi'nde geniş bir arazi üzerine kurulan 140 villalık sitenin imarında usulsüzlükler yapıldığına dair suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 22 kişiye bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınanların işlemleri devam ederken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Nisan ayında iskan izni verilmesi öngörülen 140 villanın, usule uygun olmadığı gerekçesiyle yıkılması için İstanbul Valiliği'ne yazı yazıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel