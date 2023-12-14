Büyükçekmece'de riskli 22 blokta kentsel dönüşüm çalışması başladı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında depremde yıkılma riski bulunan 22 bloklu 304 konutta dönüşüm başladı.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından başlatılan ve bugüne kadar 50 bin konutun yıkılarak yenilendiği kentsel dönüşüm çalışmaları Fatih Mahallesi'nde bugün devam etti. 2 ayrı adadan bulunan 22 bloklu riskli 304 konut için dönüşüm çalışmaları başladı. Bin 500 vatandaşın yaşadığı blokların dönüşüm çalışmasını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı, AFAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy'da yerinde inceledi.

"Halkımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışan bir belediyeyiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bilim insanlarının bize verdiği bilgilere göre hiç rahat değiliz. Kendi içimizde toplantı yaptık. En büyük kentsel dönüşüm yapılması gereken adalardan bir tanesi yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda bin 500 insanın yaşadığı 370 bağımsız bölüme yakın alandan oluşan adayı komple yıktık. Sıvılaşmanın çok yüksek olduğu bölgeydi. Ancak Büyükçekmece Belediyesi Türkiye'de bu kentsel dönüşümü çok tertipli yürüten bir belediye yaklaşık 50 binden fazla konutu yeniledik. Sadece vatandaş, belediye ve müteahhit üçgeninde yaptık. Deprem gelmeden büyük deprem yaşanmadan Büyükçekmece halkımızın can ve mal güvenliğini garanti altına almaya çalışan bir belediyeyiz" dedi.

"En büyük sorunumuz büyükşehir belediye meclisinden çıkmayan imar planlarıdır"

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm yapılması gereken yüzde 35'lik bir bölüm kaldığını söyleyen Akgün," 3 buçuk yıl içinde bu dönüşümü bitiririz. En büyük sorunumuz büyükşehir belediye meclisinden çıkmayan imar planlarıdır. Tepecik, Türkoba, Kumburgaz İmar Planları. Bunlar da çıktığı takdirde o bölgedeki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere kentsel dönüşümümüzü Kumburgaz Sahili'mizde ve Tepecik Bölgemizde devam ettireceğiz. Büyükçekmece merkezde herhangi bir plan sorunu olmadığı için burada çok daha hızlı gidiyoruz. Vatandaşımızın son derece memnun. Akdeniz mimarisinden oluşan yeni bir Büyükçekmece'yi halkımıza hediye etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

" Marmara'da gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz"

Marmara'da büyük bir deprem beklenildiğini kaydeden Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve AFAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, " Marmara'da gelecekte büyük bir deprem bekliyoruz. Bu süreçte çok uzun sürmeyecek öyle görünüyor. Tarihi sürece baktığımızda medeniyetlerde önemli yıkımlar oluşturan büyük hadiseler var. Marmara'da en son 1766'da çifte bir deprem var bunun süresi doldu. Dolayısı ile Marmara'da her an bir deprem olma potansiyeli var. Hem Büyükçekmece'de hem Marmara'da hem İstanbul'da kentsel dönüşüm çok elzem. Deprem sizi beklemez gelince önemli bir yıkım yapar. Hele böyle sıvılaşabilir bölgelerde etkisi daha fazla olabilir. Hakikaten İstanbul ve çevresindeki deprem büyük yıkım yaşatabilir. Tüm ilçeler zemin bakımından hassas. Hassas diye burada bina yapılmayacak mı ? Elbette ki yapılacak. Bunun hakkını vererek zeminle yapının barışık olduğu bir yapı uygularsanız size depremde bir şey olmaz. Depremde güvenli olan yerler sokaklar değil evin içidir. Eviniz güvenli ve sağlam ise sokağa çıkmanıza gerek yok. Sokaklarda günleri ayları yılları harcayamazsınız. Bizim için kolay olan, sağlam binalardır. Dirençli kentlerdir. Şu anda bu tür örnekleri görmek beni bir deprem uzmanı olarak mutlu ediyor" dedi.