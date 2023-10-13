Büyükçekmece'de polisin şehit olduğu olaya ilişkin 7 zanlı tutuklandı

Büyükçekmece'de polis memuru Cihat Ermiş'in şehit olduğu olaya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ermiş'in 9 Ekim'de Murat Çeşme Mahallesi'nde ihbar üzerine gittiği apartman dairesinde şehit olduğu olaya ilişkin çalışma yürüttü.

Olaya karıştığı tespit edilen zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, gerçek görünümlü kurusıkı tabanca, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, polis memuru Cihat Ermiş'i silahla ateş ederek şehit ettiği gerekçesiyle tutuklanan M.B.Ç'nin, olay öncesinde evini kurşunlayan grup olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin çete üyesi olduğu tespit edildi

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, tutuklanan şüphelilerin Büyükçekmece'de sözde "Ceco İsa Grubu" olarak bilinen çetenin üyeleri olduğu tespit edildi.

Zanlıların, bölgedeki vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturup, alıkoydukları kişileri darbederek video kaydına aldıkları, husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları ortaya çıkarıldı.

Bu eylemleri yaparken daha az şüphe çekmeleri ve az ceza almalarından dolayı çocukları kullanan şüphelilerin, işledikleri suçları da yine bu çocuklara üstlendirdikleri saptandı.

Zanlıların, bu şekilde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "silah ticareti", "silahla yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek" ve "silahlı yağma suçlarını işledikleri belirlendi.

Olayın geçmişi

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Ermiş, gelen ihbarı değerlendirmek üzere Murat Çeşme Mahallesi'ndeki apartman dairesine gitmişti. Ermiş, daireye giriş yaptığı esnada şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu şehit olmuştu.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği silahla birlikte yakalanan M.B.Ç. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Yapılan çalışmada, polis memuru Ermiş'in motosikletli 2 kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gittiği, olay yerinden ise "eve ateş açıldığı" şeklinde ikinci ihbarın geldiği belirlenmişti.