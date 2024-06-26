Büyükçekmece'de polis memurunu şehit eden sanığın ağıştırılmış müebbet hapsi istendi

Büyükçekmece'de, polis memuru Cihat Ermiş'i, ihbar üzerine gittiği ikamette silahla ateş ederek şehit eden sanık Muhammet Berke Çorak'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Muhammet Berke Çorak tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer, annesi Sare ve babası Şefik Ermiş ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen başka suçtan tutuklu Atakan Tahir Öz, sanık Çorak'ın arkadaşı olduğunu, ancak olayı görmediğini söyledi.

Olay günü sabah saatlerinde sanığın evine gittiğini belirten Öz, sosyal medya üzerinden Ali Demir ve Serhat Bozkurtla tartıştıklarını, bu kişilerin de kendisi ile sanık Çorak'ın evini kuruşunlayacakları yönünde tehditte bulunduklarını öne sürdü.

Öz, bir süre sonra kendi evine döndüğünde evinin kurşunlandığını, söz konusu tartışmanın ardından bu olayın gerçekleştiğini, ailecek bu durumdan şikayetçi olduklarını anlattı.

Sanığın uyuşturucu madde satışı yaptığı konusunda bir bilgisi olmadığını belirten Öz, olaydan bir gün önce sanık ile beraber kullanmak için uyuşturucu madde aldıklarını kaydetti.

"Çocuğumun doğum gününde eşim şehit edildi"

Söz verilen maktul Cihat Ermiş'in eşi Nülüfer Ermiş, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederek, "Çocuğumun doğum gününde eşim şehit edildi. Benim çok zoruma gidiyor. Sanığın nefes alması bile zoruma gidiyor." dedi.

Anne Sare Ermiş ise sanığın, torununu babasız, kendisini de evlatsız bıraktığını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Cihat Ermiş'in ailesinin avukatı Erdoğan Tost, "Maktul Cihat Ermiş şahsında bütün kamu görevlilerine karşı işlenmiş bir suç söz konusudur. Kamunun otorisine karşı suç işlenmiştir. Örnek bir dosyadır. Sanık hakkında herhangi bir indirim yapılmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz." şeklinde konuştu.

Duruşmada, daha sonra cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Çorak, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek, "O gün evime ateş edildiği için korktuğumdan dolayı ateş ettim. Kapım açılmıştı. Çok pişmanım." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Şehit polis memuru Ermiş'in eşi ile annesi, bir sonraki duruşma günü Ermiş'in ölüm yıl dönümünden bir gün sonrasına denk gelmesi nedeniyle göz yaşlarını tutamadı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihat Ermiş'in de içinde yer aldığı polis ekibinin bir ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın bulunduğu Muratpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiği anlatılıyor.

Maktulün, kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edildiği ve yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği belirtiliyor.

İddianamede, şüphelinin silahla iki kez ateş ettiği polis memuru Ermiş'in hayatını kaybettiği aktarılıyor.

Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.