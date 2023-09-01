Büyükçekmece'de polis kontrol noktasından kaçan sürücü kaza yaptı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü, Gaziosmanpaşa'da kaza yaptı. Kaza sonrası yakalanan sürücünün arabasında yapılan aramalarda ise bir Kalaşnikof tüfek, 2 şarjör, 60 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirildi. Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü, Gaziosmapaşa'da kaza yaptı. Kaza sonrası yakalanan sürücünün arabasında yapılan aramalarda ise bir Kalaşnikof tüfek, 2 şarjör, 60 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi. Birçok suçtan kaydı bulunan F.Y emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis,Büyükçekmece'de şüphelendikleri bir aracı kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak polisin dur ihtarına uymayan araç kontrol noktasından kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca ise Gaziosmanpaşa'da sürücünün kaza yapması sonucu son buldu. Adının F.Y. olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Sürücünün aracında yapılan aramalar sonucunda ise bir Kalaşnikof tüfek, 2 şarjör, 60 mermi ve 2 çelik yelek ele geçirdi. Polis, F.Y'nin çok sayıda suç kaydı ve kullandığı aracın ise çalıntı olduğunu belirledi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 9 bin 79 lira idari para cezası kesilen şüpheli, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu'na muhalefet ve oto hırsızlığı suçlarından adliyeye sevk edildi.

Şühleli F.Y. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.